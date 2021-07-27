Haberler Video Haber Videoları 'Ölüm saçtılar' <a href="/index/istanbul-beyoglu?type=2" class="">İstanbul Beyoğlu</a>'nda <a href="/index/silahli_saldiri_haber_etiketleri?type=2" class="">silahlı saldırı</a>: 3 ölü 1 yaralı

'Ölüm saçtılar' İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 3 ölü 1 yaralı

'Ölüm saçtılar' İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 3 ölü 1 yaralı
27.07.2021 14:43 - Son Güncelleme: 27.07.2021 14:44
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Son dakika haberleri... İstanbul Beyoğlu'nda gündüz vakti dehşet yaşandı. Silahlı bir grup husumetli oldukları kişilerin üzerine kurşun yağdırdı. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, olay, Örnektepe Mahallesi'nde saat 13.45 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, silahlı bir grup şahıs, mahallede dehşeti yaşattı. Husumetli oldukları kişileri kurşun yağdıran zanlılar, olay yerinden kaçtı. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.
Bölgeye sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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