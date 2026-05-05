Önce numarasını kontrol etti, sonra çaldı: Mardin’de tuhaf ayakkabı hırsızlığı!

Olay, Kızıltepe merkezindeki bir apartmanda sabahın erken saatlerinde gerçekleşti. Apartman kapısının açık olmasını fırsat bilen kimliği henüz belirsiz bir şahıs, katları dolaşarak bir dairenin önüne geldi. Kapı önündeki ayakkabıları gözüne kestiren şüpheli, ayakkabıların numarasını tek tek kontrol etti. Kendi kriterlerine uygun bulduğu ayakkabıyı yanında getirdiği poşete koyan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi apartmandan uzaklaştı.

Kamera Kayıtları Gerçeği Ortaya Çıkardı

Sabah evinden çıkmak istediğinde ayakkabılarını yerinde bulamayan ev sahibi, durumu anlamak için apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde bir kişinin ayakkabıların numarasını kontrol ederek hırsızlık yaptığını gören ev sahibi, vakit kaybetmeden emniyet güçlerine giderek şikayette bulundu.