Okul çevrelerine "Sakız ve oyuncak" otomatı görünümünde kumar makineleri yerleştirdiler! 27.11.2019 15:45

Kumarbazlar yeni yöntemleriyle bu kez çocukları hedef aldı. Okul çevrelerindeki iş yerlerine "Sakız ve oyuncak" otomatı görünümünde kumar makineleri yerleştirdiler. Bu yöntemle çocukları kumara alıştırarak tuzağa çeken kumar çetesi; Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Başakşehir’de düzenlenen operasyonla çökertildi. 2 kişi gözaltına alınırken 62 adet kumar makinesi ele geçirildi.

Kumarbazların bu defa hedefinde çocuklar vardı. Okul çevrelerindeki iş yerlerine "Sakız ve Oyuncak" otomatı görünümünde kumar makinesi yerleştirdiler. Çocukları kumara alıştırdılar. Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Başakşehir'de düzenlenen operasyonda 2 kişi 62 adet kumar makinesiyle yakalandı.

OYUNCAK OTOMATI DEĞİL KUMAR MAKİNESİ

Yapılan çalışmalarda, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa ve Başakşehir'de okul çevrelerindeki iş yerlerine 'sakız ve oyuncak' otomatı görünümünde kumar makinesi yerleştirildiği ve çocukların kumara alıştırıldığı tespit edildi.

62 KUMAR MAKİNESİNE EL KONULDU

Yapılan operasyonda, 2 zanlı 2 adet ruhsatsız silah ve 62 adet 'sakız ve oyuncak' otomatı görünümlü kumar makinesi ele geçirildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.