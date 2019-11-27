İstanbul Büyükçekmece'de silahlı market soygunu

İstanbul Büyükçekmece'de Muratçeşme Mahallesi Nükte Sokak üzerinde bulunan bir markete gelen eli silahlı soyguncu, kasiyerden kasada bulunan 1080 TL'yi alarak yaya olarak kaçarak izini kaybettirdi.
Olay, Muratçeşme Mahallesi Nükte Sokak üzerinde bulunan bir markette saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Elinde tabanca bulunan 20 yaşlarında şapkalı bir kişi, market çalışanlarını tehdit ederek etkisiz hale getirdi. Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, elindeki tabancayı doğrultarak, kasadaki paraları istedi. Kasiyerden kasada bulunan 1080 TL'yi alan şüpheli Büyükçekmece yönüne yaya kaçarak izini kaybettirdi. Olayın bildirilmesi üzerine geniş güvenlik önlemi alınırken, marketteki güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı. Sevk edilen ekip de parmak izi çalışması yaptı.
Soruşturma ve operasyona devam ediliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.