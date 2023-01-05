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ÖĞRENCİYE ULAŞIM DESTEĞİ! Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ULAŞIM DESTEĞİ başvurusu nereden nasıl yapılacak?

ÖĞRENCİYE ULAŞIM DESTEĞİ! Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ULAŞIM DESTEĞİ başvurusu nereden nasıl yapılacak?
05.01.2023 11:27

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400 bin öğrenciye şehirlerarası ulaşım desteği başladı. Bu kapsamda öğrencilerin yılda 2 defa gidiş-dönüş ulaşım giderleri karşılanacak. Peki; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ULAŞIM DESTEĞİ başvurusu nereden nasıl yapılacak? Üniversitelere ulaşım desteği başvurusu nereden yapılacak? Öğrencilere ulaşım desteği başvuruları nasıl yapılacak, şartlar neler? Ulaşım desteği gidiş dönüş bilet kaç para? İşte detaylar...

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Öğrencilere verilecek olan ulaşım desteğiyle alakalı son dakika açıklama geldi. Bakan Yanık, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerimiz için hayata geçirilen ulaşım giderlerinin karşılanmasına yönelik destek programının ilk defa uygulanacağını belirtti.

300 MİLYON TL BÜTÇE

Destek programı ile sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin eğitim süreçlerine katkıda bulunacaklarını belirten Bakan Yanık, "Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan yaklaşık 400 bin ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencimiz için ulaşım giderlerinin karşılanmasına yönelik destek programımız başlıyor. Bunun için yaklaşık 300 milyon TL bütçe ayırdık. Öğrencilerimize 2023 yılı için vereceğimiz desteğin üst limit tutarı 750 TL. Bu destek programı ile öğrencilerimizin yılda iki defa gidiş-dönüş ulaşım giderleri karşılanacak. Söz konusu program ile ailesinden farklı bir ilde eğitim gören ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerimizin şehirlerarası ulaşım giderlerine destek olacağız" dedi.

BAŞVURULAR SYDV'LERE YAPILABİLECEK

Bakan Yanık, söz konusu programa yapılacak başvuruların, öğrenci veya öğrencinin ailesi tarafından öğrencilerin ailelerinin ikametgâh adresinde yer alan ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılması gerektiğini söyledi.

Sosyal yardım faydalanıcısı vatandaşlarımızın ayrım gözetmeksizin desteğe ihtiyaç duydukları her an yanlarında olduklarını ifade eden Bakan Yanık, şunları söyledi: "Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin eğitim hayatlarına daha rahat devam edebilmeleri için bütün tedbirleri almaya devam ediyoruz. Öğrencilerimiz bizim geleceğimizdir. Bu programımız ile öğrencilerimize ve ailelerine destek olmayı ve onlara katkı sağlamayı sürdüreceğiz."

Ödemeler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) tarafından öğrencinin IBAN hesabına aktarılacak.

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