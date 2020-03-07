ODA TV'den ifşa skandalı! Şehidin arkadaşlarını böyle tehlikeye attı 07.03.2020 07:43

ODA TV'nin Libya'da şehit olan MİT mensubunu kimlik bilgileri, fotoğrafı ve cenaze fotoğraflarıyla deşifre etmesi büyüp tepki çekti. Olayın ardından açılan soruşturma sonrası tutuklamalar peş peşe gelirken, skandalı Sabah Gazetesi Özel Haberler Şefi Kenan Kıran A Haber ekranlarında değerlendirdi. Kıran, "Soner Yalçın bunun MİT Kanunu'nca suç olduğunu bile bile sitesinde yayınladı. Cenaze fotoğrafları üzerinden diğer MİT mensupları da deşifre edilebilir" dedi.

ODA TV'de 'Sessiz, sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Odatv ulaştı' başlıklı haberle MİT şehidinin fotoğrafını ve bilgilerini deşifre etti.

ŞEHİDİN AİLESİ VE ARKADAŞLARI DEŞİFRE EDİLDİ

Cenazeden fotoğraflar paylaşan, MİT şehidinin doğum tarihini ve cenaze töreninin olduğu camiyi de ifşa eden Oda TV, şehidin ailesini ve arkadaşlarını açıkça terör örgütlerinin hedefi haline getirdi. Şehidin baba ve annesinin ne iş yaptığı, şehidin MİT'te kaç yıl görev aldığı bilgileride haberde yer aldı.







SONER YALÇIN BİLE BİLE YAYINLADI

ODA TV skandalını A Haber'de değerlendiren Sabah Gazetesi Özel Haberler Şefi Kenan Kıran, "ODA TV sahibi Soner Yalçın deşifrenin MİT Kanunu'nca suç olduğunu bile bile haberi yayınladı. Cenaze fotoğrafları üzerinden şehidin arkadaşları da tehlikeye atıldı" dedi.



