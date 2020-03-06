Yeniçağ gazetesinin MİT skandalındaki rolü ne?

Libya'daki operasyonda şehit olan MİT görevlisinin hakkında bilgileri deşifre edecek şekilde haber yapan OdaTV Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç'ın tutuklanmasının ardından, OdaTV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan da bugün ifade vermek üzere gittiği savcılık tarafından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Yaşanan skandalın ardından OdaTV'nin internet sitesi de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun aldığı idari kararla erişime kapatıldı.

4 GAZETECİ DAHA SAVCILIĞA ÇAĞRILDI

ODA TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın hakimlikteki işlemleri devam ederken 4 gazetecinin daha savcılık tarafından çağrıldığı ortaya çıktı.

GAZETECİLER TWİTTER'DAN DUYURDU

İfadeye çağrılan isimlerden biri de Yeniçağ yazarı Murat Ağırel oldu. Ağırel, sosyal medya hesaplarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili tarafından saat 14.30'da 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermek için çağrıldıklarını duyurdu. Murat Ağırel Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi ve ifade vermek üzere savcılığa çıktı.

PEKİ YENİÇAĞ'IN MİT SKANDALINDAKİ ROLÜ NE?

ODA TV'nin "Sessiz, sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Odatv ulaştı" başlığıyla Libya'da şehit olan MİT mensubunun kimliğini ifşa ettiği, vazife başındaki kahramanları riske attığı haberindeki suç ortakları bir bir ortaya çıkıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Şubat'ta İzmir'de Kuzey Ege Otoyolu'nda Libya'da görevde bulunan 2 kahramanın şehit olduğunu, buna karşılık 100'e yakın Hafter üyesinin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından kısa bir süre sonra Yeniçağ Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak ve Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, bir yerden talimat almışçasına devreye girdi. Ağırel ve Çolak, Libya'da şehit olan iki MİT mensubunun kimliklerini suç olmasına rağmen gizli görevde bulunan kahramanların isimlerini açıklamayan hükümeti de hedef gösterdi.

HESAPLARIMIZ ÇALINDI SENARYOSU

Yeniçağ da MİT mensuplarının kimliklerinin deşifre edildiği skandal haberi "Libya'daki şehitlerimiz sessiz sedasız toprağa verildi" başlığıyla servis etti. MİT personellerinin hedef alındığı paylaşımlar ve haber büyük tepki çekti. MİT mensuplarının kimliklerini açık ederek suç işleyen Ağırel ile Çolak tehdit aldıklarını, sosyal medya hesapları ve maillerini ele geçirenlerin paylaşımlarını sildiğini iddia etti.

Ancak Yeniçağ'daki haber de silinmişti. İkili Yeniçağ'daki haberin neden silinmesi hakkında hiçbir açıklamada bulunamadı.

ODA TV İĞRENÇ OPERASYONA DEVAM ETTİ!

Türkiye'nin Bahar Kalkanı Harekatı ile Esed rejimine darbe vurduğu sırada sahne sırası Odatv'ye geçti. Odatv "Sessiz, sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Odatv ulaştı" haberiyle MİT mensubu ve ailesinin kimliğinin tüm detaylarını yazdı. Yeniçağ gazetesi ve yazarlarına ek olarak Odatv, cenazeye katılan MİT mensuplarını da ve ailesinin bilgilerini de ifşa etti.

YARGI NE YAPACAK?

MİT mensuplarının hayatını tehlikeye atan habere ilişkin Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve haberde imzası bulunan Hülya Kılınç gözaltına alınırken, Yeniçağ Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak ve Murat Ağırel'in görmezden gelinmesi kafalarda soru işareti yaratıyor.