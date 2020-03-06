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Son dakika: ’a tutuklama talebi

Son dakika haberleri... mensubu şehidi deşifre eden bir haber yayınladıkları nedeniyle ifadeye çağırılan ODA TV Genel Yayın Yönetmeni savcılık ifadesinin ardından tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. 'Sessiz, sedasız ve törensiz defnedilen şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Oda TV ulaştı' haberinde MİT mensubu şehidi deşifre ettikleri nedeniyle Oda TV Sorumlu Haber Müdürü ve haberin sahibi geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı.

  • Güncel
  • 06.03.2020 13:50
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  • Son Güncelleme: 06.03.2020 14:38
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Barış Pehlivan’a tutuklama talebi

Konuyla ilgili ifade veren gazeteci , olayla ilgili Oda TV Genel Yayın Yönetmeni 'ın da adını vererek "Ben bu haberi Barış Pehlivan'a gönderdim. Kendisini 2 yıldır tanıyorum. Diğer şüpheli 'nu tanımam. Kendisi ile telefonda dahi görüşmüşlüğümüz yoktur" demişti.

Bu ifade sonrası Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Oda TV Pehlivan ifadeye çağrıldı.

Bugün Çağlayan'daki 'na gelen Pehlivan'ın savcılık sorgusu sabah sat 10:00'dan 13:00'a kadar sürdü.

TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ
Edinilen bilgiye göre, ifadesi ardından Pehlivan 'İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek' suçundan tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Pehlivan, hakimlikte ifade verecek.

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