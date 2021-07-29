"O çocuk gelecek" dedi geldi! Evlat nöbetinde HDP'lilere haykıran anne Ayşegül Biçer oğluna kavuştu

Yaklaşık 2 yıldır Diyarbakır'daki HDP binası önünde nöbet tutan annelerden olan Ayşegül Biçer'in terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu güvenlik güçlerine teslim oldu. Anne Biçer oğlunun teslim olmasının ardından sevinçten baygınlık geçirdi. Akıllara ise Ayşegül Biçer'in HDP binası önünde nöbete başladığı günkü kararlı duruşu ve HDP'lilere "O çocuk gelecek" şeklindeki haykırışı geldi.

Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbeti sürerken, eyleme başlamadan 10 ay önce oğlu Mustafa 17 yaşındayken dağa kaçırılan anne Ayşegül Biçer, oğlunun teslim olduğu haberini alınca mutluluktan baygınlık geçirdi.

Anne Biçer, oğlunun teslim olması için mücadele verdiğini ve bu mücadelenin sonunda oğluna kavuşacağı için çok mutlu olduğunu anlattı.





3 Eylül 2019'da HDP Diyarbakır il binası önüne gelen anne Ayşegül, baba Rauf Biçer çocukları Mustafa'nın terör örgütü tarafından 17 Kasım 2018 Cumartesi sabah saat 06.00 sularında zorla dağa kaçırıldığını ve bunun için oturma eyleme başladıklarını anlatmışlardı. 2 yıla yakındır evlat nöbetinde olan anne, oğlu Mustafa'nın terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyunca mutluluktan baygınlık geçirdi. Telefonla annesini arayan Mustafa, PKK'dan kaçtığını ve en kısa sürede kavuşacaklarını anlattı.





Oğlunun telefon konuşmasının ardından konuşan anne Ayşegül Biçer, oğlunun teslim olmasından dolayı çok büyük mutlu olduğunu söyledi. Anne Biçer, tek bir teröristin dağda ininceye kadar mücadelelerini sürdüreceğini belirterek, çocukları terör örgütü tarafından zorla dağa kaçırılan ailelere çadıra gelip çocuklarını istemesi için çağrıda bulundu.

"O ÇOCUK GELECEK" DEDİ VE GELDİ

Akıllarda ise Ayşegül Biçer'in kararlı duruşu kaldı. Eyleme ilk başladığı gün acılı anne, kararlılığını HDP'lilere şu sözleri söylerek göstermişti "O çocuk gelecek..."