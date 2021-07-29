Yangın silsilesi! Bakan Pakdemirli Manavgat'tan son durumu açıkladı! Mahsur kalanlar ve can kaybı var

Son dakika haberleri... Antalya'da Akseki ilçesinde başlayıp rüzgarın etkisiyle büyüyerek Manavgat ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale edilirken Akdeniz bölgesinde Adana Kadirli, Kozan, Karaisalı, Osmaniye, Mersin Gülnar'da da çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor. Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, "Dumandan etkilenen 82 yaşındaki Hasan Ali Yüksel maalesef yaşamını yitirdi." dedi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çıkan orman yangınlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "476 arazöz, 1904 personelimizle Yeşil Vatan için sahadayız" dedi. Öte yandan bölgeden gelen fotoğralar felaketin boyutlarını gözler önüne serdi.