Nurettin Sözen'den Başkan Erdoğan'a müsilaj suçlaması

1989-1994 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan ve İstanbul'un susuzluk, çöp dağları, Haliç'teki lağım kokusu gibi sorunlarının baş sorumlusu Nurettin Sözen, CHP yandaşı televizyon kanalında katıldığı programda Marmara'daki müsilaj problemi nedeniyle Başkan Erdoğan'ı suçladı.

1989 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Nurettin Sözen, görevde kaldığı süre boyunca İstanbul'un sorunlarına çözüm bulmak bir yana yenilerini ekledi.

İSTANBUL TARİHİNİN EN KÖTÜ BELEDİYE BAŞKANI

Dünyanın en güzel şehirlerinden olan İstanbul'u çöp dağları, susuzluk, Haliç'teki kötü kokular nedeniyle yaşanmaz bir yer haline getiren Sözen döneminde çöp dağlarında yaşanan patlamalar nedeniyle onlarca kişi de hayatını kaybetti.

MEGAKENTİN KADERİ ERDOĞAN İLE DEĞİŞTİ

Sözen, 1994 yılındaki seçimde koltuğunu Recep Tayyip Erdoğan'a devretti. İstanbul'un kaderi de o tarihten itibaren değişti. Büyük bir değişim ve dönüşüm sürecine giren İstanbul'da, Recep Tayyip Erdoğan başkanlığı döneminde birçok sorun çözüldü.

İMAMOĞLU'NU GÖRMEZDEN GELDİ! MÜSİLAJI ERDOĞAN'A MÂL ETTİ

Marmara Denizi'nde son dönemde yaşanan müsilaj sorunu nedeniyle Nurettin Sözen yeniden ortaya çıktı. CHP yandaşı Tele1 kanalına konuk olan Sözen, Marmara'daki sorun nedeniyle Başkan Erdoğan'ı suçladı. Sözen'in konuşması sırasında kanalın KJ'sinde de "Müsilajın nedeni Erdoğan mı?" ifadeleri yer aldı.

Marmara'nın kirlenmesinden Erdoğan'ı sorumlu tutan Sözen, "Temel atmama töreni" ile Silahtarağa'daki arıtma tesisi yapımını durduran CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ise hiç bahsetmedi.

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