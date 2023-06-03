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Nüfus müdürlüklerinde LGS mesaisi! Pazar günü açık

Nüfus müdürlüklerinde LGS mesaisi! Pazar günü açık
03.06.2023 12:32 - Son Güncelleme: 03.06.2023 12:33

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LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilerin kimlik kartı başvurularının alınması amacıyla nüfus müdürlükleri, 4 Haziran Pazar günü 07.30-12.30 saatlerinde açık olacak.

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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava katılacak adayların Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurularının alınması amacıyla nüfus müdürlüklerinin 4 Haziran Pazar günü 07.30-12.30 saatlerinde açık tutulacağı belirtildi.

Paylaşımda, "Adayların mağdur olmaması için T.C. kimlik kartı bedelini başvurudan önce yatırmaları ve son 6 ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğrafla birlikte sınav merkezi olan nüfus müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir." bilgisi verildi.

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