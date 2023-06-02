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BAĞCILAR'DA FECİ KAZA! İETT otobüsüne binmek isterken altında kaldı! Kaza anı kamerada | Video

BAĞCILAR'DA FECİ KAZA! İETT otobüsüne binmek isterken altında kaldı! Kaza anı kamerada | Video
02.06.2023 12:24 - Son Güncelleme: 02.06.2023 12:25

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İstanbul Bağcılar'da otobüse yetişmek için koşarak otobüsün yanına giden kişi, tekerlek altında kalarak ezildi. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredeki vatandaşların yardıma koşmasıyla otobüsün tekerleğinin altından çıkarılan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Bağcılar'da otobüse yetişmek için koşarak otobüsün yanına giden kişi, tekerlek altında kalarak ezildi. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredeki vatandaşların yardıma koşmasıyla otobüsün tekerleğinin altından çıkarılan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza dün saat 13.00 sıralarında Bağcılar Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. İETT şoförü ara caddeden ana caddeye çıkmak için manevra yaptığı esnada otobüsün yanına koşarak gelen bir vatandaş kapının açılmasını bekledi. Otobüsün kör noktasında beklerken manevra sırasında tekerleğin altında kalan vatandaş ezildi. Çevrede bulunanlar otobüsün tekerleği altında sıkışan vatandaşı bulunduğu yerden çıkardı. Olay yerine gelen ambulans ile yaralı hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise, an be an bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otobüsün yanına koşarak gelen vatandaşın, manevra yapan otobüsün tekerleği altında ezildiği anlar görülüyor.

"10-15 KİŞİ ADAM OTOBÜSÜN ALTINDAN ÇIKARDI"

Kazanın meydana geldiği yerde esnaf olan Zeynel Yeşilyaprak, "Vatandaş otobüsü durdurmaya çalışıyor, nasıl olduysa otobüs altına almış. Ayağı kırılmıştı, müdahale ettik. Milletimizden Allah razı olsun canla başla otobüsü kaldırdı. 10-15 kişi otobüsün altından adamı çıkardılar. Ambulans zamanında geldi. Burada sıkıntı var. Çift yön olduğu için sıkıntı var. Sıkıntı oluyor burada. Tek yön olsa burası iyi olur" diye konuştu.

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