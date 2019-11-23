Haberler Video Norveç'te İslam karşıtı gösterilere Filistinli genç damga vurdu! Provokatöre tekmeler savurdu

Norveç'te İslam karşıtı gösterilere Filistinli genç damga vurdu! Provokatöre tekmeler savurdu

23.11.2019 01:00

Norveç'te İslam karşıtı gösterilere bir yenisi daha eklendi. Düzenlenen gösteride bir şahıs, Kur'an-ı Kerim'i yakmaya kalkıştı. Bu sırada olay yerinde bulunan Filistinli Müslüman bir genç, provokatörün üzerine atlayarak tekmelerle karşılık verdi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının üzerine, Filistinli gence destek mesajları yağdı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları