Normalleşme süreci için 13 rehber

15.05.2020 09:45

Son dakika haberi... Normalleşme sürecinde uygulanacak Covid-19 tedbirlerine ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 13 rehber daha internet sitesinde yayımlandı. Rehberlere Covid19bilgi.saglik.gov.tr sitesinden ulaşılabilecek.

Normalleşme sürecinde uygulanacak Covid-19 tedbirlerine ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 13 rehber daha internet sitesinde yayımlandı.

- COVID-19 Kapsamında Madenlerde Alınacak Önlemler

- COVID-19 Kapsamında Ayakkabı ve Çanta Satışı Yapan Esnaflar ile İlgili Önlemler





- COVID-19 Kapsamında Bakkallar İçin Alınacak Korunma Önlemleri

- COVID-19 Kapsamında Büfe, Kantin ve Bayiler İçin Alınacak Korunma Önlemleri

- COVID-19 Kapsamında Kasap, Manav, Kuruyemişçi, Balıkçı ve Diğer Gıda Satış Yerleri ile İlgili Alınması Gereken Önlemler





- COVID-19 Kapsamında Konfeksiyon, Giyim Mağazaları ve Tuhafiyeler ile İlgili Önlemler

- COVID-19 Kapsamında Kuyumcu, Bijuteri, Saatçi ve Optikçi Esnafı ile İlgili Alınması Gereken Önlemler

- COVID-19 Kapsamında Minibüsler ile İlgili Alınması Gereken Önlemler





- COVID-19 Kapsamında Pazar Yerlerinde Alınması Gereken Önlemler

- COVID-19 Kapsamında Şantiyelerde Alınacak Önlemler

- COVID-19 Kapsamında Terzi, Ayakkabı Tadilat İşletmeleri ve Kuru Temizlemeciler ile İlgili Önlemler





- COVID-19 Kapsamında Kitap ve Kırtasiye Mağazaları ile İlgili Önlemler

- COVID-19 Kapsamında Oyuncak Mağazaları ile İlgili Önlemler