HDP'li 3 belediyeye terör soruşturması

15.05.2020 09:48

Son dakika haberi... Siirt Belediye Başkanı HDP'li Berivan Helen Işık ile Baykan Belediye Başkanı HDP'li Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı HDP'li Baran Akgül, İçişleri Bakanlığı'nca görevlerinden alındı. Görevden alınan 3 eski başkan, haklarındaki terör soruşturmaları nedeniyle gözaltına alındı. Gelen son dakika haberine göre HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş da hakkında yürütülen bir terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Siirt'e Vali Ali Fuat Atik, Baykan'a Kaymakam Mehmet Tunç, Kurtalan'a ise İhsan Emre Aydın, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.







Görevlendirmenin ardından belediye binalarının çevresinde polis güvenlik önlemi aldı.







GÖZALTINA ALINDILAR

İçişleri Bakanlığı'nca görevlerinden alınan Siirt Belediye Başkanı HDP'li Berivan Helen Işık ile aynı partili Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül, haklarındaki terör soruşturmaları nedeniyle gözaltına alındı. Gelen son dakika haberine göre HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş da hakkında yürütülen bir terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.







Berivan Helen Işık



