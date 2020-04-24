Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, A Haber canlı yayınına katıldı ve Ramazan ayında yapacağımız ibadetlere dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Bir Müslüman’ın hayattaki emelinin ne olması gerektiğine değinen Nihat Hatipoğlu, Allah’a olan bağlılığa dikkat çekti. Gençler için önemli mesajlar da veren Hatipoğlu “Ramazan'da tedbir ve tevekkülü elden bırakmayalım” dedi. Bu ayda Kur’an ve hadislerden yola çıkarak okumalar yapılması tavsiyelerinde bulundu. Corona virüs (Covid-9) ile ilgili de konuşan Hatipoğlu, “Doktorların önerilerine uyun. Sosyal mesafeye uyun” ifadelerini kullandı. Konuşmasının sonunda ise Hz. Ömer’in hayatından bir örnek vererek sözlerini noktaladı. İşte Hatipoğlu'nun o açıklamaları...
Nihat Hatipoğlu'ndan Ramazan ayında 'korona' uyarısı... Hz. Ömer'den örnek verdi
24.04.2020 22:17
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