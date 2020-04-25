Fikriyat.com, yeni dijital içeriği mealli hatim podcastleriyle, Ramazan'da da okurlarına hizmet vermeye devam ediyor. “İshak Danış ve Nüvit Candaner’in sesinden Kur'an-ı Kerim mealli hatim podcastleri Fikriyat.com'da sizlerle...
“İshak Danış ve Nüvit Candaner’in sesinden Kur'an-ı Kerim mealli hatim podcastleri Fikriyat.com'da
25.04.2020 00:58
- “İshak Danış ve Nüvit Candaner’in sesinden Kur'an-ı Kerim mealli hatim podcastleri Fikriyat.com'da
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