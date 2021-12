Nihat Genç'ten izleyicilere küfreden Hasan Can Kaya'ya sert tepki

Komedyen Hasan Can Kaya’nın Youtube’da yayınladığı son videoda seyirciyle girdiği küfürlü diyaloğa Gazeteci Nihat Genç'ten sert tepki geldi. Hasan Can Kaya ile bir seyircinin “Babamla her hafta seni seyretmeyi çok seviyoruz. Ne zaman izlesem babam ‘Naz var ya bu adam çok p.ç bir adam’ diyor” arasında geçen diyaloğa, Gazeteci Nihat Genç'ten ''“Yokluk, sefalet, sapıklık diplerde... Gençler galiba para için makul yollardan geçinecek fikir, akıl, ürün bulamıyor ve zıpırın biri seyircinin yüzüne ana avrat düz gidip ekmeğini kazanıyor! Adına da mizah demiş, seyirci de mazoşist, para verip kendine küfür ettiriyor!" şeklinde tepki geldi. İşte Hasan Can Kaya ile seyircinin arasında geçen skandal diyalog...