NATO’nun gönderdiği Polonya askeri personeli ve deniz karakol uçağı Adana’ya ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı, NATO’nun Türkiye’ye yönelik güvence tedbirleri kapsamında gönderdiği deniz karakol uçağının Adana’daki üs komutanlığına ulaştığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO'nun gönderdiği deniz karakol uçağının Adana'daki üs komutanlığına ulaştığını açıkladı.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "NATO'nun Türkiye'ye yönelik güvence tedbirleri kapsamında gönderdiği Polonya askeri personeli ve 1 adet M28B 1R Bryza deniz karakol uçağı, 14 Nisan 2021'de Adana'daki 10'uncu Tanker Üs Komutanlığına ulaştı." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık trafından yapılan paylaşımda, uçağın üs komutanlığına inişi ve görevli askeri personel tarafından karşılanmasına ilişkin görüntüler de yer aldı.