RAMAZAN İMSAKİYE
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NATO’nun gönderdiği Polonya askeri personeli ve deniz karakol uçağı Adana’ya ulaştı

NATO’nun gönderdiği Polonya askeri personeli ve deniz karakol uçağı Adana’ya ulaştı
15.04.2021 17:54
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Milli Savunma Bakanlığı, NATO’nun Türkiye’ye yönelik güvence tedbirleri kapsamında gönderdiği deniz karakol uçağının Adana’daki üs komutanlığına ulaştığını duyurdu.


(MSB), 'nun gönderdiği deniz karakol uçağının 'daki üs komutanlığına ulaştığını açıkladı.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "NATO'nun Türkiye'ye yönelik güvence tedbirleri kapsamında gönderdiği Polonya askeri personeli ve 1 adet M28B 1R Bryza deniz karakol uçağı, 14 Nisan 2021'de Adana'daki 10'uncu Tanker Üs Komutanlığına ulaştı." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık trafından yapılan paylaşımda, uçağın üs komutanlığına inişi ve görevli askeri personel tarafından karşılanmasına ilişkin görüntüler de yer aldı.

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