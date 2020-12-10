NASA duyurdu! Ay'a gidecek 18 kişilik ekibin kimlikleri belli oldu

NASA'dan yapılan açıklamada, "Artemis" adlı program çerçevesinde 2024'te Ay yüzeyine bir erkek ve bir kadın astronot gönderileceği bildirilmişti. Son olarak yapılan açıklamada Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), "Artemis" programı kapsamında Ay'a seyahat edecek 18 astronotun isimlerini tek tek yayınladı.