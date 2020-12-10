Başkan Erdoğan ve İlham Aliyev'den Azerbaycan ve Türk Şehitliklerine ziyaret

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti. Erdoğan daha sonra Bakü'de zafer geçidi törenine katılacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in Bakü'deki kabrini ziyaret etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret ederek çelenk koydu.

Mevkidaşı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılanacak Erdoğan, baş başa görüşme ve anlaşmaların imza töreninin ardından Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.





Erdoğan, Aliyev tarafından onuruna verilen resmi aile yemeğine katılacak.

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