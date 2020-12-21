Mutasyon 2021'de yeni bir küresel salgına mı neden olacak?

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs durmak bilmiyor. Son olarak İngiltere Başbakanı Boris Johnson ülkede koronavirüsün yeni bir mutasyonunun olduğunu açıkladı. Peki İngiltere’deki koronavirüs mutasyonu yeni bir küresel salgına neden olacak mı? Koronavirüs aşıları mutasyonda etkili olacak mı? Konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Bilim Kurulu üyesi Mustafa Hasöksüz çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Hasöksüzün açıklamları:

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ülkenin güneydoğusunda Covid-19'un daha hızlı yayılan yeni bir türünün keşfedildiğini açıklamasının ardından Avrupa Birliği (AB) ülkeleri adeta 'alarma' geçti.

Fransa, Almanya, İtalya, Belçika, Avusturya, Hollanda ve İrlanda, İngiltere ile uçuşları durduracaklarını bildirirken, Çekya ise bu ülkeden gelenler için daha katı karantina önlemleri uygulanacağını açıkladı.

Peki İngiltere'deki koronavirüs mutasyonu yeni bir küresel salgına neden olacak mı? Koronavirüs aşıları mutasyonda etkili olacak mı? Konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Bilim Kurulu üyesi Mustafa Hasöksüz çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Hasöksüzün açıklamları:

"Mutasyona uğrayacağını salgının başından beri biliyorduk. Ancak şuan konuşulan mutasyon diğerlerinden biraz da farklı. Çünkü bu mutasyonun olduğu noktalar virüsün proteinin biraz daha riskli bölüm diye tabir edilen ya da hücreleri direk ilgilendiren bir bölümde"

MUTASYON 2021'DE YENİ BİR KÜRESEL DALGALANMAYA MI NEDEN OLACAK?

"Bu mutasyon çok yeni bir olay. Üzerinde çalışmalar devam ediyor. Ülkeler çalışmalarını derinleştirdikçe tek tek kendilerinde de yeni mutasyonun olduğunu açıklayacaklar. 48 saat içerisindeki gelişmeler oldukça hızlı. Şu an itibarıyla mutasyonun mevcut aşıları etkileyeceği konusunda net bir bilgi yok. Mutasyonik değişimler her zaman korkulacak şekilde olmayabilir. 2003'teki salgının mutasyonları hastalığın ortadan kalkmasına neden olmuştu. Böyle bir olasılık da var. Fakat yeni mutasyon yeni virüse sebep olursa farklı bir virüs üretirse, halihazırdaki aşılar için yeni bir çalışma yapmak gerekecektir"

B.1.1.7 VİRÜSÜ NEDİR?

Çin'de ortaya çıkan corona virüs vaka sayısı dünya genelinde 76 milyonu aşarken toplamda hayatını kaybedenlerin sayısı da 1 milyon 690 bini geride bıraktı. Salgınla mücadelede pek çok aşı üretilirken, dün İngiltere'den gelen son dakika haberi, dünyanın gündemine oturdu. Koronavirüsün mutasyona uğramış bir halinin bulunduğunun tespit edilmesinin ardından 'B.1.1.7 virüsü nedir? B117 virüsünün tehlikeleri neler?' soruları merak konusu oldu. Konuya ilişkin açıklama Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den geldi.

B117 VİRÜSÜNÜN TEHLİKELERİ NELER?

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın mutasyon geçirmiş Kovid-19'un önceki virüse göre yüzde 70 daha bulaşıcı olduğunu açıklaması, ardından Sağlık Bakanı Matt Hancock'ın "Virüs kontrolden çıktı" sözleri, salgınla mücadele eden Avrupa'yı bir kez daha alarma geçirdi.

Peki, B.1.1.7 virüsü nedir? B117 virüsünün tehlikeleri neler?

B.1.1.7 VİRÜSÜ NEDİR?

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İngiltere'den bildirilen B.1.1.7 virüsü, 2021'de yeni bir küresel dalgalanmaya neden olabilir. Bu virüste gözlenen N501Y, Spike 69-70 del ve P681H mutasyonlarının, virüsün daha kolay ve hızlı yayılmasına neden olabileceği, hastalığı geçirenlerde ve aşılananlarda oluşan bağışıklıktan kurtulmasını sağlayabileceği öngörülüyor. Hastalığın kliniğini, risk gruplarını ve şiddetini değiştirip değiştiremeyeceğini ise şimdilik bilemiyoruz. Umarım kötü senaryo gerçekleşmez. Ama dikkatli olmamız ve tedbirlere uymakta ihmalkârlık yapmamamız gereken günlerdeyiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Sağlık Bakanlığımızın İngiltere, Danimarka, Hollanda, Güney Afrika'dan uçuşların durdurulması kararına istinaden, hiç bir yolcumuzun bilet işlemleri konusunda acele etmemesini rica ederiz. Hiç bir yolcumuz bilet işlemleri konusunda mağdur edilmeyecektir" ifadesini kullandı.