Muş'ta sınırlı sayıda davetliyle yapılan düğünde 1 milyon liralık takı toplandı

Muş'ta koronavirüs nedeniyle sınırlı sayıda davetliyle yapılan düğünde gelin ve damada takılan takının miktarı dudak uçuklatacak cinsten. Ceren ve Seyfi Karakaya çiftinin 1 saat süren düğününde takı seromonisi 40 dakika sürdü. Gelin ve damada bu sürede toplamda 1 milyon lira değerinde para ve altın takıldı.

Muş'ta tanınan Elmani aşiretinin sevilen isimlerinden ve Muş Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Şah Karakaya'nın oğlunun düğünü görkemli bir şekilde yapıldı. Düğünde 1 milyon lira değerinde takı toplandı.

SINIRLI SAYIDA DAVETLİ 1,5 KG ALTIN VE 300 BİN LİRA PARA TAKTI

Pandemi nedeniyle sınırlı sayıda davetlinin kabul edildiği düğünde, genç çifte 1,5 kilogram altın ve 300 bin TL civarında para takıldı.

Ceren ve Seyfi Karakaya çiftinin 1 saatlik düğününde, takı töreni 40 dakika sürdü. Tören de pasta da kesildi.

"SAATLERCE DÜĞÜN YAPMAK İSTERDİM"

Oğlunun düğününe katılanlara teşekkür eden baba Mehmet Şah Karakaya, "Pandemi nedeniyle zorunlu olarak davetli sayısını sınırlı tuttuk.

İsterdim ki saatlerce süren bir düğün yapalım. Bir saate zor sığdırdık. Umarız bu hastalıktan kısa sürede kurtuluruz" diye konuştu.