RAMAZAN İMSAKİYE
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Müsilaj kabusu geri döndü! İstanbul'da müsilaj her geçen dakika artıyor

Müsilaj kabusu geri döndü! İstanbul'da müsilaj her geçen dakika artıyor
27.04.2022 10:52

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Geçtiğimiz yıl Marmara Denizi'ni saran müsilaj İstanbul'da yeniden görülmeye başladı. Tuzla açıklarında aynı noktada bir gün arayla çekilen görüntüler müsilajın artış hızını da ortaya koydu.

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İstanbulL sahillerinde müsilaj her geçen dakika artıyor. Tuzla açıklarında aynı noktada bir gün arayla çekilen görüntüler müsilajın artış hızını ortaya koydu.

Tuzla ve Kadıköy sahillerinde önceki gün müsilaj tekrar ortaya çıkmıştı. Müsilaj Marmara'da hızla yayılmaya başladı. Tuzla açıklarında aynı noktada oluşan müsilaj, DHA dronuna bir gün arayla yansıdı. Görüntülerde müsilajın önceki güne oranla oldukça arttığı görülüyor.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, "Üzgünüm şu an Marmara Denizi'nin farklı bölgelerinde yüzeyde müsilaj görünür durumda. Müsilajın çok farklı formları var. Bilimsel olarak 10 tane en az müsilaj tipi var. Şu an yüzeyde gördüğümüz krem kıvamındaki müsilajı görüyoruz" demişti.

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