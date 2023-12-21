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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 21 Aralık 2023, 12:27 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023, 12:45

Muş Varto'da Dehşet Anları: 🐕 Yaşlı Kadına Köpek Saldırısı Anı Kamerada! 🎥 Teyze Can Havliyle Kurtuldu 🚨

Muş Varto'da Dehşet Anları: 79 Yaşındaki Medine Kızıltaş, Sokak Köpeklerinin Vahşi Saldırısına Uğradı. Alagöz Mahallesi'nde yaşanan korkunç olayda, yürüyüşe çıkan yaşlı kadın, başıboş köpekler tarafından acımasızca saldırıya maruz kaldı. Köpek saldırısına uğrayan teyze çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarılan Kızıltaş, Varto Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve ardından Muş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. İlkay Şamil Beydilli, yaşlı kadının ciddi yaraları ve doku defektleri olduğunu ve köpek saldırılarının son dönemde arttığını belirtti. Kuduz ihtimaline karşı tedbir amaçlı aşı yapılan Kızıltaş, tedavisinin ardından eve gönderildi. İşte Muş'ta köpek saldırısına uğrayan kadın haberinin detayları...

Muş'un Varto ilçesinin Alagöz Mahallesi'nde yaşayan ve yolda yürürken başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak yaralanan 79 yaşındaki Medine Kızıltaş tedavi altına alındı.

Alagöz Mahallesi'nde açık alanda yürürken çok sayıda başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğrayan Medine Kızıltaş, yere kapaklandı. Yaklaşık bir dakika boyunca saldırıya maruz kalan yaşlı kadının yardımına, çevredeki vatandaşlar koştu. Olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından Muş Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, burada tedavi altına alındı. Köpekler tarafından ısırılan kadın hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilerek eve gönderildi. Kuduz tanısı konulmayan kadına tedbir amaçlı kuduz aşısı yapıldı. Muş Devlet Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. İlkay Şamil Beydilli, "Teyzenin her 2 bacağında ve ellerinde geniş doku defektleri var.

Muş Devlet Hastanesi Acil Servisine başvurmuş. Hemen yakınlarıyla beraber kendisine orada ilk müdahale yapılmış. Bu son dönemlerde başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan hasta sayısı arttı. Özellikle acil servislere gelen hastaların sayısı arttı. Çocuk hastalar başta olmak üzere yaşlı hastalar sık sık bu başıboş köpeklerin saldırısına uğruyor. Köpeklerin kuduz tanısı yok ama biz tabii her ihtimale karşı o saldıran köpeklerin kuduz tanısı olmamasına rağmen yine aşılarını yaptırıyoruz. Biz en kötü ihtimali düşünerek davranmak zorundayız" dedi.

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