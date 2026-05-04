Diyarbakır'da okul önünde pompalı dehşet! Valilik'ten jet çıklama: 'Kardeş kavgası'

Yenişehir ilçesindeki Şehit Mehmet Karaaslan Ortaokulu önünde öğle saatlerinde büyük bir panik yaşandı. 22 yaşındaki S.Y., elindeki pompalı tüfekle önce çevredeki esnafa ardından havaya ateş açtı. Silah seslerinin okulun hemen yanında yankılanması üzerine öğretmenler öğrencileri güvenli alanlara alırken, haberi alan veliler gözyaşları içinde okula akın etti. Özellikle anaokulu bölümündeki minikler, idareciler tarafından kontrollü bir şekilde tahliye edildi.

"Tam Okula Girecekti Yakalandı"

Olayın dehşetini anlatan görgü tanığı Yunus Gençer, saldırganın doğrudan dükkanları hedef aldığını belirterek, "Aramızda 15-20 metre vardı. Önce esnafa sıktı, sonra okula yöneldi. Tam okula girecekken polis ekipleri müdahale edip yakaladı. Kadınlar ve çocuklar büyük korku yaşadı, ben de kendimi zor kurtardım" dedi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulans ve polis ekibi bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Valilik: Ağabey-Kardeş Husumeti

Kamuoyunda infial yaratan olayla ilgili Diyarbakır Valiliği resmi bir açıklama yayımladı. Açıklamada, saldırının okul binasına veya öğrencilere yönelik bir eylem olmadığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi: "Okula yönelik bir saldırı söz konusu değildir. Olay, okul civarına denk gelen bir ağabey-kardeş husumetinden kaynaklanan asayiş hadisesidir." Şüpheli S.Y.'nin emniyetteki sorgusu sürerken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.