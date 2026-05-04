Çevre yolunda lastik patlaması kazaya yol açtı: 1 yaralı

Olay, Ergene çevre yolu üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 20 yaşındaki Fuat Efe Yüksel idaresindeki 34 NLB 517 plakalı otomobil, yolda ilerlediği sırada aniden lastiği patladı. Lastiğin patlamasıyla birlikte savrulan aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden Yüksel, refüje çarparak durabildi.

Yaralı sürücü hastaneye sevk edildi

Kazayı gören vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralı sürücü, ambulansla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada maddi hasar alan otomobil ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.