Mükremin Gezgin son dakika açıklaması! Tiktok'ta doğum yapan erkek videosuyla tepki çekmişti... Suçu takipçilerine attı | Son Dakika Videoları

Mükremin Gezgin isimli trans birey, aylardır TikTok hesabından videolar paylaşarak hamile olduğunu iddia etti. Önceki akşam bir hastanede video yayınlayan fenomen, doğum yaptığını ancak bebeğinin babasıyla görüşmediğini ileri sürdü. Videoların ardından gündem olan Gezgin ve videoların çekilmesine müsaade eden hastane yönetimine tepki yağmaya başladı.

Mükremin Gezgin'in TikTok'ta yayınladığı doğrum videosu kısa sürede 8 milyona yakın izlenirken Gezgin'e yardımcı olan sağlık personeli ve hastane yönetimine de tepki yağdı. Gelen şikayetlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mükremin Gezgin ve hastane personeli hakkında hayasızca hareketler ve teşhircilik suçundan soruşturma başlattı.

Sosyal medyanın gündemine oturan videoların ardından Twitter'dan paylaşım yapan binlerce kullanıcı, TikTok'un kapatılması için çağrıda bulundu. Gelişmelerin ardından Gezgin'in yüzbinlerce takipçisinin bulunduğu TikTok hesabı kapatıldı.

Gelen tepkilerin ardından Instagram'dan bir video yayınlayan Mükremin Gezgin, süreci tüm detaylarıyla anlattı. Erkek olduğu için hamile kalma ihtimalinin olmadığını söyleyen fenomen, kendisine bu zamana kadar destek olan takipçilerine de tepki gösterdi. Çok üzgün olduğunu belirten Mükremin Gezgin, videoda şu ifadeleri kullandı: "TikTok bir eğlence platformudur ve orada çektiğim videoların zaten ironi olduğunu herkes biliyor. Son dakika bana bir bomba attınız ve beni çok linçlediniz. Son dakikaya kalana kadar keşke 9 ay boyuncu beni yolda görüp karnımı sevmeseydiniz. Her gün beni zirveye taşıyıp beni daha çok gündeme getiren sizlersiniz. Sizler bunu çok sevdiğiniz için ben de devam ettirdim. Sizler başta 'yok' diyerek bir tepki verseydiniz bu olay buraya gitmezdi."

"Benim hamileliğim %0 çünkü bir erkek hamile kalamaz. İçimde his taşıyabilirim ama anne olamam. Ben sadece orada bir ironi yaptım. Filmde erkekler, kadın rolüne girerek oynuyor. Ben de orada içimde kötü niyet olmadan bir video çekmek istedim. Kendi kendime bir film ürettim. Başta bunu sevmeseydiniz zaten yapmazdım. 9 ay boyunca yorum yaparak 'Mükremin sen hamilesin, bugün ne yedin' dediniz. Yolda benimle sarmaş dolaş fotoğraflar çektirip beni zirveye taşıyan insanlar zaten sizlersiniz."

Anneler bu hayatta zaten kutsaldır. Benim de bir annem var ve çok üzülüyor ve çok yıprandı. Ben hiç bir kadına ya da anneye bir şey yapmadım sadece videolar çektim. Ben yanlış yapmadım, sadece bir film çektim. Ama bunlar yanlışa çekildi. İnsanlar beni çok sevdi ve devamının gelmesini çok istediler. Tüm annelerden ve anne olmak isteyenlerden yanlış anlaşıldıysam özür diliyorum."