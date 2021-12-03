Muharrem İnce'den Millet İttifakı için Abdullah Gül iddiası: Anlaşacaklarını duyuyorum

Millet İttifakı'ndan adaylık kirizi yaşanırken son günlerde CHP'nin kanalı Halk TV'de parlatılan Abdullah Gül'e ilişkin bir bomba da Muharrem İnce'den geldi. CHP'nin 2018 yılındaki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Kılıçdaroğlu vaatlerde bulundu ama adayım demedi. Akşener, "Ben başbakan adayıyım" dedi. Adaylık için Abdullah Gül üzerinde anlaşacaklarını duyuyorum." ifadelerini kullandı. İnce ayrıca 2018 yılındaki seçin için de "Meral Akşener ve ben bastırdığımız için Abdullah Gül'ün adaylığından vazgeçtiler. Yoksa adayları Abdullah Gül'dü." dedi.