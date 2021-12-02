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HDP'li Pervin Buldan, AB büyükelçileriyle yemekte buluştu

HDP'li Pervin Buldan, AB büyükelçileriyle yemekte buluştu
02.12.2021 22:04
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erör örgütü PKK'nın siyasi kolu olan HDP dikkat çeken bir görüşme gerçekleştirdi. Her fırsatta Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet eden ve Türkiye'de kaosu körükleyen partinin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'un ev sahipliğinde düzenlenen yemekte, AB'ye üye ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi. Buldan'ın kapatma davası ve Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın tutuklu bulunduğu Kobani davasında Avrupa'dan yardım istediği öğrenildi.

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