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3 Aralık HAVA DURUMU | Geri dönüyor! Meteoroloji'den flaş uyarı! Hava nasıl olacak?

3 Aralık HAVA DURUMU | Geri dönüyor! Meteoroloji'den flaş uyarı! Hava nasıl olacak?
03.12.2021 08:41
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Geçtiğimiz hafta lodos nedeniyle yaşananlar akıllardaki yerini korurken Meteoroloji'den yeni bir açıklama geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Trakya, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir, Bolu, Zonguldak, Düzce ve Bartın çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan "Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege'de güneybatıdan kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi. Peki hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu

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