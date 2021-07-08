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Muharrem İnce’den CHP’ye sert tepki: Allah bunların eline insanı düşürmesin

Muharrem İnce’den CHP’ye sert tepki: Allah bunların eline insanı düşürmesin
08.07.2021 00:25 - Son Güncelleme: 08.07.2021 00:32
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kendisine el sallayan CHP’li bir gencin yönetimden düşürüldüğünü iddia ederek, “Geçen gün Aydın’a gittim. Aydın’ın Nazilli ilçesine gittim. Böyle bir köşe başında otobüste durdum. Karşıda CHP ilçe binası. Onlar benim eski arkadaşlarım. Ben kırk sene CHP’ye hizmet ettim. Balkonda gençler var. Onlara el salladım. Onlar da bana el salladı. Bana el sallayan çocuğu yönetimden düşürmüşler gençlik kolunda. Bunlar mı demokrasi getirecek memlekete. Allah bunların eline insanı düşürmesin” dedi.


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