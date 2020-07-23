Müge Anlı'ya ünlü isimden gelen şok telefon! Şiar Kılıç'ın katili kim? Anne Gülüzar para karşılığında cinsel ilişkiye...

23.07.2020 14:45

Müge Anlı canlı yayınında araştırılan 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili komşulardan, akrabalardan ve görgü tanıklarından gelen iddialar kan dondurdu. Sakarya'nın Kocali ilçesinde geçtiğimiz Nisan ayında kaybolan 9 yaşındaki Şiar Kılıç, yangın çıkan evde mahsur kalmış ve hayatını kaybetmişti. "Üç çocuğumun nasıl öleceğini rüyamda gördüm!" diyen anne Gülüzar Amanet'in çelişkili sözleri akıllarda soru işareti bıraktı. Müge Anlı, Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili görgü tanıklarından gelen bilgileri aktarırken canlı yayında sinirlerine hakim olamadı. 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili Alişan'ın eşi Buse Varol'un da kendisini aradığını ifade eden Müge Anlı, son bölümde canlı yayında telefonla bağlanan kişilerin anlattıkları ile çileden çıktı. İşte Müge Anlı'daki Şiar Kılıç'ın ölüm nedeni ne, katili kim? sorusunun yanıtına götürecek birbirinden korkunç iddialar...