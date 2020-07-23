Müge Anlı'ya ünlü isimden gelen şok telefon! Şiar Kılıç'ın katili kim? Anne Gülüzar para karşılığında cinsel ilişkiye...

"ÇOCUKLARIN HEPSİNDE YARA İZLERİ VAR"

Şiar'ı annesi Gülüzar Amanet'in ve Hami Bey'in dövdüğü iddiaları şoke etti. Öte yandan Şiar Kılıç'ın her yerinde yara izi olduğu ve her yerinden kanlar geldiği iddiası şoke etti. Evin duvarlarında yer alan kan izleri bu iddiaları güçlendirirken anne Gülizar Amanet ve Hami Bey bu iddiaları kabul etmedi.