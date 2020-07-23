Müge Anlı'ya ünlü isimden gelen şok telefon! Şiar Kılıç'ın katili kim? Anne Gülüzar para karşılığında cinsel ilişkiye...
Müge Anlı canlı yayınında araştırılan 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili komşulardan, akrabalardan ve görgü tanıklarından gelen iddialar kan dondurdu. Sakarya'nın Kocali ilçesinde geçtiğimiz Nisan ayında kaybolan 9 yaşındaki Şiar Kılıç, yangın çıkan evde mahsur kalmış ve hayatını kaybetmişti. "Üç çocuğumun nasıl öleceğini rüyamda gördüm!" diyen anne Gülüzar Amanet'in çelişkili sözleri akıllarda soru işareti bıraktı. Müge Anlı, Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili görgü tanıklarından gelen bilgileri aktarırken canlı yayında sinirlerine hakim olamadı. 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili Alişan'ın eşi Buse Varol'un da kendisini aradığını ifade eden Müge Anlı, son bölümde canlı yayında telefonla bağlanan kişilerin anlattıkları ile çileden çıktı. İşte Müge Anlı'daki Şiar Kılıç'ın ölüm nedeni ne, katili kim? sorusunun yanıtına götürecek birbirinden korkunç iddialar...
Müge Anlı'daki Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili birbirinden akılalmaz iddialar gelmeye devam ediyor. 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın katili kim? Anne ve üvey baba Şiar Kılıç'ı öldürüp sonra da yangın süsü mü verdi? Müge Anlı'yı arayan ünlü türkücü Alişan'ın eşi Buse Varol, Şiar Kılıç ve annesi hakkında ne anlattı. İşte 23 Temmuz 2020 Müge Anlı canlı yayınında son dakika Şiar Kılıç gelişmeleri...
"Üç çocuğumun nasıl öleceğini rüyamda gördüm!" diyen anne Gülüzar Amanet'in çelişkili sözleri akıllarda soru işareti bıraktı. "Şiar 13 yaşına gelmeden ölecek" diyen kadının yaşanacaklarını önceden rüyalarında görüyorum sözleri şaşkınlık yarattı. Canlı yayına telefonla bağlanan ve isimlerinin gizli tutulmasını isteyen izleyiciler küçük çocuğunun gizemli ölümünden anne ve üvey baba Hami Kıcı'yı sorumlu tuttu. İddialar "9 yaşındaki çocuğun ölümüne yangın süsü mü verildi?" sorusunu düşündürdü.
"PARA KARŞILIĞI CNSEL İLİŞKİYE GİRİYOR"
Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayında bir izleyicinin telefona bağlanması ve anne Gülüzar Amanet hakkında iddialarda bulunması stüdyoyu karıştırdı. İzleyicinin iddiasına göre; "Çocukları parka bırakıyor, sonra çay bahçesine gidiyor ve 10 dakikada bir başka adamlar masasına geliyor, para karşılığı birlikte oluyor..." iddiaları çocuğun ölümü ile ilgili yeni detayları da beraberinde getirdi.
"ÇOCUKLARIN HEPSİNDE YARA İZLERİ VAR"
Şiar'ı annesi Gülüzar Amanet'in ve Hami Bey'in dövdüğü iddiaları şoke etti. Öte yandan Şiar Kılıç'ın her yerinde yara izi olduğu ve her yerinden kanlar geldiği iddiası şoke etti. Evin duvarlarında yer alan kan izleri bu iddiaları güçlendirirken anne Gülizar Amanet ve Hami Bey bu iddiaları kabul etmedi.