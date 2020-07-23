Siirt'te terör operasyonu: 2'si daha etkisiz hale getirildi

23.07.2020 13:54

Son dakik haberine göre, İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt-Şirvan ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Şirvan ilçesi kırsalında yapılan operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt'in Şirvan ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komando birliklerince operasyon gerçekleştirildi.



OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.