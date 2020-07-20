Müge Anlı iile Tatlı Sert programında aranan anne oğuldan acı haber geldi! Tüyler ürperten olayda sır perdesi 8 gün sonra aralandı. Ev almak için İstanbul'dan Kars'a gelen ve 8 gündür kayıp olan anne Figen Karadağ ve oğlu Mert Karadağ'ı öldüren katil zanlısı her şeyi itiraf etti. Müge Anlı 20 Temmuz Pazartesi günü cinayetin ayrıntılarından bahsederken gözyaşlarını tutamadı. İşte Müge Anlı'nın gözyaşları...
Müge Anlı'nın zor anları! Vahşi cinayetin ardından canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
20.07.2020 10:35
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