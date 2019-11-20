Müge Anlı'daki kayıp Turgut Özyürek'in eşi hakkında şoke eden gerçekler! 7 adamla evlenip... 20.11.2019 17:55

Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Müge Anlı canlı yayınında araştırılan, 58 yaşındaki Turgut Özyürek, 18 Ekim tarihinde kayboldu. Kayıp Turgut Özyürek, eşi Necla Özyürek’le birlikte Manisa Ahmetli’de yaşıyordu. Turgut Bey, son dönemde kanser hastalığıyla mücadele verdiği bilinen Turgut Özyürek'in eşi Necla Hanım hakkında ortaya çıkan gerçekler şoke etti! İşte 20 Kasım Müge Anlı son bölümde son dakika gelişmeleri!

Müge Anlı, yaptığı araştırmada öldürüldüğü düşünülen Turgut Özyürek'in bir yıl önce Necla adlı bir kadınla evlendiğini ve bu kadının 7 kez evlendiğini ortaya çıkardı.

Yaşadığı birliktelikler nedeniyle 8'inci kocasının başına bir şey geldiği düşünülen Necla Özyürek; "Evet, 8 kere evlendim. Özel hayatım kimseyi ilgilendirmez" diyerek tepki topladı.



MÜGE ANLI TURGUT ÖZYÜREK OLAYI NEDİR?

Turgut Özyürek ve eşi tartışmış bunun üzerine de eşi evden ayrılmış. Hayriye Özyürek yaşananları öğrendiğinde kardeşi Turgut Özyürek'e "karın seni dolandırdı" demiş. Bu söz sonrası Turgut Özyürek ablasının telefonlarını 20 gün boyunca açmamış. Hayriye Özyürek de bunun üzerine karakola gidip kayıp başvurusunda bulunmuş. Polisler Turgut Özyürek'in evine gittiğinde kimseyi bulamamış.



1 YIL ÖNCE EVLENDİĞİ KARISI KONUŞTU

Necla Hanım, "7 evlilik yaptım. Eşlerimden bana ne ev ne sigorta hiçbir şey kalmadı. Turgut Bey ile para ve altın için evlenmedim. Huzur bulmak için evlenmiştim o da benden beter çıktı. Yüzük, küpe, 3 tane çeyrek altın bir tane de saat alındı. Peşin 7 bin TL'ye yatak odası alınmıştı. O gidince yatağı sattım."