Müge Anlı'daki Hatice - Metin Kahraman çiftinin imdadına hayırsever vatandaş yetişti! 130 bin TL dolandırılmışlardı...

Müge Anlı canlı yayınına katılan Hatice - Metin Kahraman çiftine müjdeli haber geldi. Eşi Metin Kahraman'ın eve, sokakta tanıştığı Yeşim Yağcı adında bir kadını getirdiği, ardından da 25 yıllık birikimini kaybettiğini belirten Hatice Kahraman'ın 130 bin lira değerindeki altınları, Müge Anlı canlı yayınını izleyen bir hayırsever tarafından karşılanacak.

Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? Kayseri'den gelen Metin - Hatice Kahraman çiftinin trajikomik hikayesi, bir hayırsever tarafından mutlu sonla bitti. Müge Anlı, Kayseri'de yaşayan Hatice ve Metin Kahraman çiftinin bir garip kayıp altın olayını gündeme taşımıştı. İddiaya göre, 75 yaşındaki Metin Kahraman, geçtiğimiz ağustos ayında sokakta Yeşim isimli bir kadınla tanışmış ve evine getirmişti. Ertesi sabah kadın evden gittiğinde Hatice Kahraman'ın 130 bin lira değerindeki altınları da yok olmuştu.

Çift, altınlarını aramak için Müge Anlı'ya başvurmuştu. Altınların yok olmasıyla birlikte yaşadıkları anlaşmazlıkları dile getiren yaşlı çiftin durumuna üzülen bir hayırsever, Müge Anlı'yı arayarak; "Annemle babama benziyorlar. Onların mağduriyetini ben gidereceğim" dedi ve ailenin yaşadığı 130 bin liralık kaybı karşıladı.

Altınları çaldığı ileri sürülen ve 3 hafta sonra serbest bırakılan Yeşim isimli kadın ise "Bana altınları Metin amca verdi bir de yanağımdan öptü beni" diyerek iddiaları yalanladı.

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