Müge Anlı'da son dakika cinayet itirafı! Emekli hemşire Hatice Tusu'nun cesedinde dikkat çeken detay

Müge Anlı Hatice Tusu'nun cinayete kurbn gittiğini, katilin her şey itiraf ettiğini açıkladı Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Müge Anlı, emekli hemşire Hatice Tusu'yu arıyordu. 10 Ekim 2020 tarihinde esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan Hatice Tusu'nun oğulları Müge Anlı ile Tatlı Sert programından yardım istemişti. 4 gün sonra acı haber geldi. Hatice Tusu'nun katili, 1 yıl önce gönül ilişkisi yaşadığı ve ayrıldığı eski sevgilisi çıktı. Müge Anlı'nın aradığı kayıp emekli hemşireyi öldürdüğünü itiraf eden katil zanlısı Suat Aksoy'un, Hatice Tusu'nun cesedini bataklığa gömdüğünü söylemesi üzerine bulunan cesette dikkat çeken detay...