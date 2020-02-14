Müge Anlı'da oğlunu öldürdüğünü itiraf eden Arif Karakollu'nun cezası belli oldu! (14.02.2020 Cuma) 14.02.2020 11:01

Müge Anlı canlı yayınında oğlunu öldürdüğünü itiraf eden Arif Karakollu'nun cezası belli oldu. Atv ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında gözyaşları sel oldu. 9 Nisan 2019 tarihinde Müge Anlı canlı yayınında cinayeti itiraf eden Arif Karakollu, psikolojik sorunları olan 24 yaşındaki oğlu Engin Karakollu'nun ırzına geçeceğinden korktuğu için onu göğsünden vurarak öldürdüğünü açıklamıştı. Müge Anlı son dakika Arif Karakollu gelişmesini 14 Şubat Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında aktardı. Arif Karakollu'nun eşi Şaziment Hanım ise canlı yayında gözyaşlarına boğuldu. İşte Müge Anlı'daki oğlunu öldüren babanın cezası...