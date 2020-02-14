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Müge Anlı'da cinayeti itiraf etmişti! Oğlunu öldüren baba Arif Karakollu'nun cezası belli oldu

Müge Anlı canlı yayınında oğlunu öldürdüğünü itiraf eden Arif Karakollu'nun cezası belli oldu. Atv ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında gözyaşları sel oldu. 9 Nisan 2019 tarihinde Müge Anlı canlı yayınında cinayeti itiraf eden Arif Karakollu, psikolojik sorunları olan 24 yaşındaki oğlu Engin Karakollu'nun ırzına geçeceğinden korktuğu için onu göğsünden vurarak öldürdüğünü açıklamıştı. Müge Anlı son dakika Arif Karakollu gelişmesini 14 Şubat Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında aktardı. Arif Karakollu'nun eşi Şaziment Hanım ise canlı yayında gözyaşlarına boğuldu. İşte Müge Anlı'daki oğlunu öldüren babanın cezası...

14.02.2020 11:00 - Son Güncelleme: 14.02.2020 11:19
Müge Anlı'da cinayeti itiraf etmişti! Oğlunu öldüren baba Arif Karakollu'nun cezası belli oldu

Müge Anlı canlı yayınında oğlunu öldürdüğünü itiraf eden baba Türkiye'yi gözyaşlarına boğmuştu... Engin Karakollu cinayetinin 4. duruşması karara bağlandı. Müge Anlı, oğlunu öldüren baba Arif Karakollu'nun cezasını son dakika gelişmesi olarak 14 Şubat Müge Anlı canlı yayınında açıkladı.

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Müge Anlı'da cinayeti itiraf etmişti! Oğlunu öldüren baba Arif Karakollu'nun cezası belli oldu

Müge Anlı canlı yayınında oğlu Engin Karakollu'yu öldürdüğünü itiraf eden Arif Karakollu'nun cezası belli oldu. Türkiye gündemin oturan Engin Karakollu cinayetinde acılı anne oğlunu öldüren eşinden şikayetçi olmadı. Oğlunun kendilerine eziyet ettiğini ve eşinin kendini korumak için böyle bir şey yaptığını savunan acılı anne eşi için "Keşke bu kadar ceza almasaydı" dedi.

Müge Anlı'da cinayeti itiraf etmişti! Oğlunu öldüren baba Arif Karakollu'nun cezası belli oldu

MÜGE ANLI'DAKİ ARİF KARAKOLLU OĞLUNU NEDEN ÖLDÜRDÜ?

Oğullarının psikolojik sıkıntıları olduğunu söyleyen Şaziment Karakollu, oğullarının kendisini, eşini ve kızlarını sürekli darp ettiğini bu nedenle kızıyla beraber evlerini terk edip İstanbul'a yerleştiklerini belirtti.

Müge Anlı'da cinayeti itiraf etmişti! Oğlunu öldüren baba Arif Karakollu'nun cezası belli oldu

"BANA CİNSEL TACİZDE BULUNACAKTI KORKTUM"

Oğlunu öldüren Arif Karakollu ise Müge Anlı canlı yayınında "Her gün gelip beni tehdit ediyordu. Bana cinsel tacizde bulunacaktı. Kendimi korumak için tüfeğim yatağımın altında yatıyordum. Onu döşünden tek kurşunla vurdum. Hemen öldü. Sonra onu mandıranın kenarına gömdüm. Toprağı 1 metre falan kazdım. Üzerini de samanlarla örttüm. Ben bunlardan önce size başvurup anlatacaktım ama onlar benden önce davrandı. Huzurlu uyuyamıyorum. Pişmanım ama mecbur kaldım." ifadeleriyle cinayeti itiraf etmişti.

Müge Anlı'da cinayeti itiraf etmişti! Oğlunu öldüren baba Arif Karakollu'nun cezası belli oldu

CEZASI AÇIKLANDI

Hakim karşısına son kez çıkan Arif Karakollu, "Çok pişmanım, kendimi korumak zorunda kaldığım için oğlumu öldürdüm" dedi.

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