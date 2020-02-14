Müge Anlı'da cinayeti itiraf etmişti! Oğlunu öldüren baba Arif Karakollu'nun cezası belli oldu
Müge Anlı canlı yayınında oğlunu öldürdüğünü itiraf eden Arif Karakollu'nun cezası belli oldu. Atv ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında gözyaşları sel oldu. 9 Nisan 2019 tarihinde Müge Anlı canlı yayınında cinayeti itiraf eden Arif Karakollu, psikolojik sorunları olan 24 yaşındaki oğlu Engin Karakollu'nun ırzına geçeceğinden korktuğu için onu göğsünden vurarak öldürdüğünü açıklamıştı. Müge Anlı son dakika Arif Karakollu gelişmesini 14 Şubat Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında aktardı. Arif Karakollu'nun eşi Şaziment Hanım ise canlı yayında gözyaşlarına boğuldu. İşte Müge Anlı'daki oğlunu öldüren babanın cezası...
Müge Anlı canlı yayınında oğlu Engin Karakollu'yu öldürdüğünü itiraf eden Arif Karakollu'nun cezası belli oldu. Türkiye gündemin oturan Engin Karakollu cinayetinde acılı anne oğlunu öldüren eşinden şikayetçi olmadı. Oğlunun kendilerine eziyet ettiğini ve eşinin kendini korumak için böyle bir şey yaptığını savunan acılı anne eşi için "Keşke bu kadar ceza almasaydı" dedi.
"BANA CİNSEL TACİZDE BULUNACAKTI KORKTUM"
Oğlunu öldüren Arif Karakollu ise Müge Anlı canlı yayınında "Her gün gelip beni tehdit ediyordu. Bana cinsel tacizde bulunacaktı. Kendimi korumak için tüfeğim yatağımın altında yatıyordum. Onu döşünden tek kurşunla vurdum. Hemen öldü. Sonra onu mandıranın kenarına gömdüm. Toprağı 1 metre falan kazdım. Üzerini de samanlarla örttüm. Ben bunlardan önce size başvurup anlatacaktım ama onlar benden önce davrandı. Huzurlu uyuyamıyorum. Pişmanım ama mecbur kaldım." ifadeleriyle cinayeti itiraf etmişti.