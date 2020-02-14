Müge Anlı'da cinayeti itiraf etmişti! Oğlunu öldüren baba Arif Karakollu'nun cezası belli oldu

Müge Anlı canlı yayınında oğlu Engin Karakollu'yu öldürdüğünü itiraf eden Arif Karakollu'nun cezası belli oldu. Türkiye gündemin oturan Engin Karakollu cinayetinde acılı anne oğlunu öldüren eşinden şikayetçi olmadı. Oğlunun kendilerine eziyet ettiğini ve eşinin kendini korumak için böyle bir şey yaptığını savunan acılı anne eşi için "Keşke bu kadar ceza almasaydı" dedi.