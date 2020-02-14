MİT'e yönelik FETÖ kumpasının soruşturması tamamlandı! İşte 34 şüpheli için istenen ceza 14.02.2020 10:52

Son dakika haberine göre FETÖ'nün, MİT Başkanı Hakan Fidan ve bazı MİT görevlilerine yönelik, 7 Şubat 2012'deki kumpasıyla ilgili soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının "7 Şubat MİT kumpası" iddianamesinde, 34 şüpheli hakkında birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Şüpheliler arasında FETÖ elebaşı Gülen ile yargı, emniyet, MİT imamları, eski polisler ve bir gazeteci bulunuyor. Kumpas öncesinde emniyet ve yargıdan sorumlu iki FETÖ'cü mahrem imamın Amerika'ya gittiği tespiti yer alıyor.