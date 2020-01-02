Müge Anlı'da Kazım Avcı cinayetinde flaş gelişme! Kızları, damadı ve gelini tutuklandı 02.01.2020 10:59

Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi yaşandı! Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Avşar Köyündeki evinde 2 Temmuz 2017 tarihinde bıçaklanarak öldürülen 74 yaşındaki Kazım Avcı’nın katil zanlıları olarak cinayetten iki buçuk yıl sonra gelini Neşe Avcı, torunu Cemile Turgut ve Yasemin Kahraman ile torununun eşi Mehmet Turgut tutuklandı. 74 yaşındaki eşi Cemile Avcı ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Müge Anlı Kazım Avcı cinayetiyle ilgili gelişmeyi 02.01.2020 perşembe gün ki programında ayrıntılarıyla anlattı. İşte Kazım Avcı cinayetinde yaşanan gelişmeler...

Sarıgöl Cumhuriyet Başsavcılığı, Avcı'nın (72) öldürülmesine ilişkin dosyayı son 6 ayda detaylandırdı.

Soruşturma kapsamında maktulün eşi C.A. (74), kızları C.T. (24) ve Y.K. (31) ile damadı M.T. (25) ve gelini N.A (49) gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan C.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer şüpheliler tutuklandı.

OLAY

İlçeye bağlı Afşar Mahallesi'nde yaşayan C.A, 2 Temmuz 2017'de eve geldiğinde eşi Kazım Avcı'yı (72) yatağında hareketsiz yatar vaziyette bulduğunu iddia etmiş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Avcı'nın hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Avcı'nın vücudunda bıçak izleri olduğu tespit edilmişti.