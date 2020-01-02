Arnavutluk'ta FETÖ operasyonu! Firari FETÖ'cü Harun Çelik Türkiye'ye getirildi 02.01.2020 10:23

Firari FETÖ'cü Harun Çelik Mit destekli operasyonda Arnavutluk'ta kıskıvrak yakalanarak Türkiye'ye getirildi. için flaş bir operasyon gerçekleştirdi. Görüntülerde FETÖ'cü hainlerin iade edilmek üzere olan FETÖ'cü Harun Çelik'e "Harun bayıl, bayılma numarası yap" şeklinde taktik verdiği ve bu şekilde iadeden kurtarmaya çalıştıkları görüldü.