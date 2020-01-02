Müge Anlı'da son dakika cinayet gelişmesi! Kazım Avcı cinayetinde 2 buçuk yıl sonra 4 kişi tutuklandı!
Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi yaşandı! Uzun yıllar Almanya'da çalışan 74 yaşındaki Kazım Avcı, 2002 yılında memleketi Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Avşar köyüne dönmüştü. Burada Eşi Cemile Avcı ile birlikte hayatını sürdüren Kazım Avcı, 2 Temmuz 2017 tarihinde evinde bıçaklanarak öldürüldü. Kazım Avcı cinayetinde son dakika gelişmesi herkesi şoke etti! İşte Müge Anlı'da ki Kazım Avcı cinayetinin detayları...
Müge Anlı canlı yayınında 2 buçuk yıl önce işlenen Kazım Avcı cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Uzun yıllar Almanya'da çalışan 74 yaşındaki Kazım Avcı, 2002 yılında memleketi Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Avşar köyüne dönmüştü. Burada Eşi Cemile Avcı ile birlikte hayatını sürdüren Kazım Avcı, 2 Temmuz 2017 tarihinde evinde bıçaklanarak öldürüldü. Kazım Avcı cinayetinde son dakika gelişmesi herkesi şoke etti!
O gece Kazım Avcı ve eşi Cemile Hanım, köyde bir sünnet düğününe gitmişlerdi. Gece saat 23:00 sıralarında evine giren Cemile Avcı, yattığı odaya geçerken yerde Kazım Bey'in yattığını fark etmiş ama öldüğünü düşünmemişti. Cemile Avcı, 58 yıllık eşinin öldüğünü sabah anladığını söylemişti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Avcı'nın hayatını kaybettiğini belirlemişti.
Müge Anlı canlı yayını sırasında 74 yaşındaki eski gurbetçi Kazım Avcı'nın ciddi bir servetinin olduğu öğrenilmiş ve torunu Cemile Avcı'nın eşi Mehmet Turgut'un da yüklü miktarda kumar borcu olduğu ortaya çıkmıştı. Üstelik de Cemile ve Mehmet de o gece dedelerinin evinin arka tarafından girilen anneleri Neşe Avcı'nın evindeydiler.