Müge Anlı'da son dakika cinayet gelişmesi! Kazım Avcı cinayetinde 2 buçuk yıl sonra 4 kişi tutuklandı!

Müge Anlı canlı yayını sırasında 74 yaşındaki eski gurbetçi Kazım Avcı'nın ciddi bir servetinin olduğu öğrenilmiş ve torunu Cemile Avcı'nın eşi Mehmet Turgut'un da yüklü miktarda kumar borcu olduğu ortaya çıkmıştı. Üstelik de Cemile ve Mehmet de o gece dedelerinin evinin arka tarafından girilen anneleri Neşe Avcı'nın evindeydiler.