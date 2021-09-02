Haberler Haber Videoları Müge Anlı'da çileden çıkaran anlar! 35 yaşındaki Esra'yı kaçıran 65 yaşındaki Cengiz Günsar'dan şok sözler! Oğluna da istemiş...

Müge Anlı'da çileden çıkaran anlar! 35 yaşındaki Esra'yı kaçıran 65 yaşındaki Cengiz Günsar'dan şok sözler! Oğluna da istemiş...

Müge Anlı'da çileden çıkaran anlar! 35 yaşındaki Esra'yı kaçıran 65 yaşındaki Cengiz Günsar'dan şok sözler! Oğluna da istemiş...
02.09.2021 12:38 - Son Güncelleme: 02.09.2021 12:38
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Müge Anlı'da çileden çıkaran anlar yaşandı. 35 yaşındaki Esra'yı kaçıran 65 yaşındaki Cengiz Günsar Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına bağlandı, sözleri ile şoke etti. 3 ay önce ortadan kaybolan Esra'nın ailesi kızını bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Aile, 5 çocuklu Cengiz Günsar'ın kızlarını kaçırdığını, daha önce de Esra'yı oğluna istediğini ileri sürdü. Canlı yayına telefonla bağlanan ve 12 yıldır ilişkilerini devam ettiğini ileri süren Günsar'ın açıklamaları aileyi çileden çıkardı.


MÜGE ANLI'DA ÇİLEDEN ÇIKARAN ANLAR!

35 yaşındaki Esra'yı kaçıran 65 yaşındaki Cengiz Günsar'ın kaçırdığını iddia eden Esra'nın ailesi, Müge Anlı ve ekibine başvurdu, bahsi geçen şahıs Atv canlı yayınında herkesi çileden çıkardı.

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