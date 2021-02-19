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Müge Anlı'da aranan 20 yaşındaki Mervenur Polat'a ne oldu?

Müge Anlı'da aranan 20 yaşındaki Mervenur Polat'a ne oldu?
19.02.2021 16:13
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Antalya'da yaşayan 20 yaşındaki Mervenur Polat, 17 Ekim'de sırra kadem bastı. Genç kızın Kayseri'de oturan ablası Ebru Köse ise atv ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvuru yaptı. Bugün yayına çıkan genç kadın, kardeşinden uzun süredir haber alamadıklarını anlattı.Köse, şu ifadeleri kullandı; "4 aydır haber alamıyoruz. Kapalıyol semtinde iş hanı bulunan 40'lı yaşlarındaki Cüneyt isimli kişi tarafından zorla alıkonulduğunu düşünüyoruz. İş hanında gençlere madde kullandırıyormuş. Kardeşim iki yıl önce evlenip boşandı. Bir çocuğu var. O gün sabah evden çıkıyor. Ağlayarak geri dönüyor. Ece diye bir arkadaşı var. Şu an araları iyi değil. Devrim Berkay isimli erkek arkadaşı yüzünden araları açılmış. Devrim'i paylaşamamışlar."


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