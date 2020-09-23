Müge Anlı'da Aleyna Çakır'ın avukatından son dakika açıklamaları! Ümitcan Uygun neden tutuklanmadı?

23.09.2020 12:42

Müge Anlı ile Türkiye'nin gündemine gelen Aleyna Çakır'ın ölümünün ardından yaşanan gelişmeler Tüm Türkiye tarafından merakla takip ediliyor. Son olarak Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli Ümit Can Uygun'un annesi Gülay Uygun'un intiharı olayın seyrini bambaşka bir yere götürmüştü. Tüm Türkiye'nin aklındaki sorularından biri de 'Ümitcan Uygun neden tutuklanmadı?' sorusu. Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın ailesinin avukatı, olayda baş şüpheli olarak gösterilen Ümitcan Çakır'ın bu zamana kadar neden tutuklanmadığıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.