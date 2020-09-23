İstanbul’da iki önemli noktadan protesto haberi geldi. İBB binasın önünde toplanan taksiciler UKOME’nin taksici plakalarına yaklaşık 6 bin ek yapma kararını protesto etti. Minibüsçüler ise “Servisçilere mağduriyet, korsana mükafaat” pankartlarıyla CHP’li belediyeye isyan etti. Öte yandan Bakırköy’de ise belediye işçileri toplu iş sözleşmelerinin imzalanmaması nedeniyle CHP’li başkana karşı eylem yaptı. Ayrıntılar iki ayrı noktadan A Haber ekipleri tarafından canlı yayında ele alındı.
İBB ve Bakırköy Belediyesi önünde eylem! Belediye işçileri ve şoförlerden CHP’ye tepki yağdı
23.09.2020 12:35
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