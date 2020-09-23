23.09.2020 12:35

İstanbul’da iki önemli noktadan protesto haberi geldi. İBB binasın önünde toplanan taksiciler UKOME’nin taksici plakalarına yaklaşık 6 bin ek yapma kararını protesto etti. Minibüsçüler ise “Servisçilere mağduriyet, korsana mükafaat” pankartlarıyla CHP’li belediyeye isyan etti. Öte yandan Bakırköy’de ise belediye işçileri toplu iş sözleşmelerinin imzalanmaması nedeniyle CHP’li başkana karşı eylem yaptı. Ayrıntılar iki ayrı noktadan A Haber ekipleri tarafından canlı yayında ele alındı.